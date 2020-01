Presedintele Chinei: "Situatia este grava, epidemia se accelereaza"

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de pneumonie virala care a ucis 41 de persoane se accelereaza si pune China 'intr-o situatie grava, a recunoscut presedintele Xi Jinping, care a facut apel la consolidarea autoritatii...

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti ”se accelereaza” si plaseaza China intr-o ”situatie grava”, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile…

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti „se accelereaza“ si plaseaza China intr-o „situatie grava“, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.

- Ziarul Unirea Video| COȘMARUL epidemiei de coronavirus: Bolnavi zac pe jos in spitale și garile pazite cu arme automate. Cat de grava este situația Sambata, China a confirmat ca 41 de oameni au murit pana acum din cauza noului coronavirus care a infectat peste 1.300 de persoane la nivel mondial, in…

- Presedintele chinez Xi Jinping a dat luni semnalul unei mobilizari in tara in vederea opririi ”hotarate” a extinderii noului virus care a ucis trei oameni in tara din decembrie si a inceput sa contamineze state vecine, relateaza AFP potrivit news.ro.Potrivit televiziunii nationale chineze,…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a avertizat joi ca violentele din Hong Kong risca sa puna la indoiala insusi principiul autonomiei fostei colonii britanice, paralizata joi pentru a patra zi consecutiv de baricade si actiuni de strada ale manifestantilor pro-democratie, informeaza AFP.Teritoriul…

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo. Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…