La randul sau, liderul nord-coreean a felicitat China pentru "promovarea denuclearizarii Peninsulei Coreene, precum si pentru rolul sau important in protejarea pacii si a stabilitatii" in regiune, a informat televiziunea de stat chineza CCTV.



Televiziunea chineza a transmis imagini de la intrevederea celor doi lideri, alaturi de sotiile lor, la Palatului Poporului din Beijing.



Aceasta vizita neanuntata a lui Kim Jong Un are loc in momentul in care Beijingul este angajat intr-o escaladare accentuata cu presedintele american Donald Trump cu privire la disputa comerciala sino-americana.



Este…