Președintele Chinei deschide „sanctuarul” elitelor globale Xi Jinping va inaugura Forumul de la Davos, organizat in format virtual din cauza pandemiei. Forumul de la Davos, singurul eveniment capabil sa atraga cei mai importanti lideri politici ai lumii, sefii celor mai puternice companii si oficialii care conduc politicile economice ale celor mai mari puteri, a fost anulat pentru prima data in luna […] The post Președintele Chinei deschide „sanctuarul” elitelor globale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

