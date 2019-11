Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca va raspunde apelurilor la demisie ce se fac auzite in tara sa, presedintele chilian conservator a raspuns "Nu", recunoscand totodata sa el este "responsabil de o parte dintre problemele care s-au adunat in decurs de 30 de ani". Miscarea de contestare a intrat luni in cea…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat miercuri ca tara sa va suspenda gazduirea summitului economic APEC in noiembrie si a summitului asupra schimbarilor climatice COP25 in decembrie, dupa mai multe saptamani de proteste violente, informeaza Reuters si DPA, potrivit Agerpres.Citește…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a efectuat luni o remaniere guvernamentala, dar fara a reusi pentru moment sa aplaneze tensiunile sociale, noi ciocniri intre protestatari si fortele de ordine avand loc luni, relateaza AFP. Infruntari intre manifestanti si fortele de ordine s-au produs in centrul…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat sambata o ampla remaniere a guvernului, intr-o incercare de a calma protestele masive din ultima saptamana impotriva inegalitatilor sociale, transmit AFP si Reuters. 'Le-am cerut tuturor ministrilor sa-si prezinte demisia pentru a putea forma un nou…

- Cel putin 18 persoane au murit, pana acum, in protestele din Chile, care au continuat in ciuda promisiunilor de reforma ale presedintelui Sebastian Pinera, transmite CNN, citat de b1.ro. Miercuri, presedintele statului Chile si-a cerut scuze pentru problemele acumulate „de decenii” si a promis implementarea…

- Zeci de mii de protestatari au luat cu asalt capitala statului Chile ridicand baricade de foc și confruntandu-se cu poliția intrucat promisiunile președintelui Sebastian Pinera privind reformele economice nu au reușit sa calmeze revoltele care au dus la cel puțin 18 morti, potrivit Associated Press,…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat marți, prin intermediul unui discurs, un pachet de masuri sociale care sa ii linișteasca pe oamenii care au ieșit in strada, informeaza Agerpres. Astfel, intenția acestuia este de a pune capat protestelor din ultimele zile provocate de cresterea preturilor…