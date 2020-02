Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are o intalnire, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul demis Ludovic Orban, potrivit unor surse oficiale. Guvernul Orban a fost demis miercuri prin motiune de cenzura. Motiunea de cenzura, intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei…

- Presedintele Klaus Iohannis va face prima declaratie dupa ce Guvernul Orban a picat la trei luni de la instalare ca urmare a unei moțiuni de cenzura depuse de PSD si sprijinita de UDMR. Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban a fost adoptata cu 261 de voturi si 139 impotriva. Citeste…

- Guvernul Orban a picat prin adoptarea moțiunii de cenzura depuse de PSD și UDMR. Votul a fost dat, miercuri, in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului. Moțiunea de cenzura a trecut cu 261 de voturi „pentru”, deși PSD și UDMR aveau adunate puțin sub 233 de voturi, care era pragul minim…

- Moțiunea depusa de PSD a trecut, ceea ce face ca Guvernul Orban sa fie demis. Surse din cadrul partidelor politice au declarat ca au fost 261 de voturi pentru, dintre cele 233 necesare. 139 de voturi au fost impotriva. Rezultatul numaratorii: 400 de voturi exprimate: pentru 261, contra 139, abțineri…

- USR și PLUS acuza ”vechea clasa politica” de sacrificarea alegerii primarilor in doua tururi, prin votul dat moțiunii de cenzura. ”Partidele aparținand vechii clase politice au ales, din pacate, in numele romanilor”, spune o declarație postata pe paginile de Facebook ale celor doua partide. ”Votul de…

- Guvernul Orban a picat la votul moțiunii de cenzura cu 261 de voturi pentru și 139 de voturi impotriva. Președintele interimar al PSD a spus imediat dupa ce s-a aflat rezultatul votului, ca nu va vota un alt Guvern Orban,in ciuda zvonurilor.„Nu, am mai spus lucrul acesta. Nu voi vota niciodata un alt…

- Parlamentul dezbate și voteaza, miercuri, de la ora 12:00, moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR. Marcel Ciolacu a afirmat ca sunt „suficiente” voturi pentru aprobare, in timp ce Ludovic Orban a spus nu are șanse sa treaca, daca nu intervin repoziționari a unor „actori politici”. Anunțul a fost…

- PSD va propune premier un „intelectual de stanga” care nu este membru de partid, in cazul in care trece moțiunea de cenzura și Guvernul Orban este demis.Surse din conducerea PSD spun ca unul din numele vehiculate este economistul Cristian Socol (45 de ani). Socol a demisionat in vara anului…