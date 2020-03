Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…

- Un prim caz de coronavirus a fost identificat printre angajații Comisiei Europene, a spus luni o purtatoare de cuvânt, relateaza Reuters. Este vorba de o femeie care s-a întors recent din Italia și care a fost pusa în carantina saptamâna trecuta, a spus un oficial european.…

- Un angajat NATO, care lucreaza la Bruxelles, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit biroului de presa NATO, citat de CNN. “Colegul nostru s-a intors dintr-o vacanța in nordul Italiei, s-a simțit rau și a fost testat deoarece avea și febra”, potrivit comunicatului transmis de NATO, citat…

- O studenta straina a Universitații din Pitești a fost izolata intr-un camin universitar de pe strada Gh. Doja . Tanara vietnameza s-a intors din nordul Italiei zilele trecute, dar nu dintre-o zona afectata de infecțiile cu noul Coronavirus. La intoarcerea in țara a completat formularul de evaluare cerut…

- Cinci oameni au murit deja in nordul Italiei din cauza bolii si peste 150 de cazuri au fost confirmate incepand de vineri. Italia a devenit astfel cea mai afectata tara din afara Asiei.„Avem o colaborare excelenta cu Italia in mecanismul de protectie civila si am incredere ca italia are oameni profesionisti…

- Un autocar cu aproximativ 50 de elevi și profesori ai liceului Regina Maria din Alba Iulia a parasit sambata, zona Veneto din Italia, la cererea unor parinti care s-au panicat de raspandirea cazurilor de coronavirus in aceasta zona a Italiei și au solicitat aducerea copiilor in Romania chiar daca…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus chinez au fost depistate in Italia, primele in aceasta tara, a anuntat premierul Giuseppe Conte. O a treia persoana suspectata de infectare cu noul virus mortal din China este un roman si a fost plasat in carantina.