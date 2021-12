Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Cehe, Milos Zeman, s-a pronuntat în favoarea vaccinarii obligatorii împotriva COVID-19, în discursul sau traditional de Craciun, relateaza duminica dpa citata de Agerpres. Zeman a explicat ca initial a fost sceptic fata de aceasta idee, dar si-a schimbat…

- Milos Zeman, presedintele Cehiei, s-a pronuntat in favoarea vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19, in discursul sau traditional de Craciun. Zeman, care a fost la randul lui bolnav de COVID, a explicat ca initial a fost sceptic fata de aceasta idee, dar si-a schimbat parerea dupa noile valuri de…

- Vaccinarea anti-COVID va deveni obligatorie in Polonia de la 1 martie pentru medici, profesori și personalul serviciilor de securitate, a anunțat marți ministrul Sanatații, Adam Niedzielski. Pana atunci, in pragul sarbatorilor de iarna, autoritațile impun noi masuri in speranța ca vor limita raspandirea…

- Bill de Blasio a anunțat ca toti angajatii sectorului privat urmeaza sa fie obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 din 27 decembrie.Primarul NY devanseaza termenul dat de președintele Joe Biden, care a anunțat vaccinarea obligatorie din 4 ianuarie 2022 a angajaților societatilor cu peste 100 de…

- In Germania, Guvernul de la Berlin doreste sa impuna obligativitatea vaccinarii impotriva Covid incepand din martie pentru persoanele care lucreaza in spitale, centre de batrani si alte cabinete medicale. Majoritatea populației sustine masura, potrivit unui sondaj de opinie, potrivit Reuters . Germania…

- „Este clar ca Europa se indreapta catre vaccinarea obligatorie anti-COVID-19. Cehia trebuie sa urmeze aceeasi cale”, a declarat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, conform sursei citate. El a adaugat ca decretul cu vaccinarea obligatorie va fi publicat saptamana viitoare si ar trebui sa devina…

- Guvernul austriac a dezvaluit cum intenționeaza sa impuna vaccinarea anti-Covid obligatorie cetațenilor sai, o premiera in lumea occidentala, relateaza Bloomberg. Austriecii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea fi amendați cu sume ce pot ajunge pana la 3.600 de euro dupa…

- Lovita de un nou val de COVID-19, Ucraina a impus astazi vaccinarea obligatorie pentru functionari si pentru cadrele didactice, o decizie ce risca sa provoace proteste in aceasta tara unde opozitia fata de vaccinare este larg raspandita, relateaza AFP.