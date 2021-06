"Persoanele transgender mi se par dezgustatoare", a declarat duminica, intr-un interviu televizat, presedintele Cehiei, Milos Zeman, comentand legea din Ungaria care interzice materialele LGBT in scoli, relateaza Reuters. Zeman, recunoscut pentru declaratiile sale controversate, a raspuns la o intrebare despre legea adoptata in aceasta luna in Ungaria si care interzice raspandirea in scoli a materialelor considerate a promova homosexualitatea si schimbarea de sex. "Daca iti faci operatie de schimbare de sex, practic te automutilezi", a declarat Zeman pentru CNN Prima. "Orice operatie este un risc,…