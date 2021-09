Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca lunea viitoare va avea loc in coalitie "discutia decisiva" cu privire la forma finala a legii consumatorului vulnerabil. "Trebuie gandite masuri de sprijin pentru consumatorul casnic. Avem in dezbatere la Parlament si chiar am discutat astazi in coalitie,…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil mai au foarte puțin, pana la momentul mult așteptat cand iși vor strange micuțul in brațe. Vedeta nu este deloc speriata de kilogramele pe care le-a luat pe parcursul sarcinii. Iata cum arata diva in ultima luna de sarcina!

- Presedintele principalului partid din coalitia conservatoare aflata la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a anuntat sambata ca Varsovia va renunta la un aspect controversat al reformei sistemului sau de justitie, masura ce a fost solicitata de Uniunea Europeana, transmite AFP. "Vom suprima Camera…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept „dezastruos” managementul CFR Calatori si afirma ca directorul acestei companii „in mod normal, ar fi trebuit sa-si dea demisia imediat”. Orban a scos in evidenta ca fostul director al companiei reusise sa faca achizitii importante si adusele compania…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept „dezastruos” managementul CFR Calator isi afirma ca directorul acestei companii „in mod normal, ar fi trebuit sa-si dea demisia imediat”. Orban a scos in evidenta ca fostul director al companiei reusise sa faca achizitii importante si adusele compania…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca situația de la Timișoara, unde in urma alegerilor pentru sefia filialei municipale a PNL a izbucnit un scandal, „depaseste orice fel de imaginatie in materie de proceduri de incalcare a democratiei”. „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca situatia de la Timisoara, unde in urma alegerilor pentru sefia filialei municipale a PNL a izbucnit un scandal, "depaseste orice fel de imaginatie in materie de proceduri de incalcare a democratiei". "Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca in ultimele sapte luni nu a avut nicio discutie, nicio formala, nici informala, cu presedintele Klaus Iohannis, el sustinand ca nu doreste sa il "deranjeze" pe presedinte intrucat acesta "are treaba cu guvernarea. Ciolacu admite ca lipsa de comunicare intre…