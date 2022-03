Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a deschis usa unei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), insa aceasta necesita timp, in pofida faptului ca Kievul cere o procedura speciala prin care sa adere ”neintarziat”, relateaza AFP. ”Avem numeroase subiecte in care lucram in stransa colaborare, iar de-a lungul…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca Ucraina este ”una dintre noi si o dorim in UE”. Oficialul european nu a oferit, insa, un orizont de timp pentru aderare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, iar spațiul aerian al tuturor țarilor UE va fi inchis pentru companiile rusești. „In primul rand, inchidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni „masive si severe” impotriva Rusiei, au transmis joi, 24 februarie, intr-un comunicat comun presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialii condamna „in cel mai ferm mod cu putinta agresiunea…

- Uniunea Europeana (UE) va trage la raspundere Moscova pentru atacul „nejustificat” asupra Ucrainei, a declarat joi sefa executivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen, dupa ce Kremlinul a anuntat o operatiune militara pentru a-i apara pe separatistii din estul Ucrainei, potrivit Reuters. „In…

- Uniunea Europeana a pregatit pentru Rusia un pachet de sanctiuni "robust si cuprinzator" in cazul in care va continua cu agresiunea la adresa Ucrainei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cotidianelor Handelsblatt si Les Echos.

- Uniunea Europeana a cerut, vineri, Rusiei sa reduca presiunile asupra tarilor vecine, avertizand ca va inaspri sanctiunile si va adopta alte „masuri semnificative” in cazul unei agresiuni militare ruse impotriva Ucrainei. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit vineri, la…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP.