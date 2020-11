Topul National al Firmelor 2020 reprezinta cartea de vizita a economiei romanesti, in conditiile in care cele 12.711 societati aflate pe primele 10 locuri acopera 53% din cifra totala de afaceri si angajeaza o treime din totalul salariatilor la persoane juridice romane, a declarat, marti, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban.



"Topul este pana la urma o lucrare stiintifica. S-au procesat cele 731.677 de bilanturi contabile, pe primele 10 locuri in toate domeniile si sub-domeniile de activitate au iesit 12.711 societati comerciale, acestea avand…