Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3.8 a fost anuntat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform sursei citate seismul a avut epicentrul in judetul Vrancea, la 10 kilometri adancime, si a fost inregistrat la ora 00.21. Cutremurul s a produs la 70 km E de Brasov, 89 km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora locala 12:03, in judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 77 kilometri in apropierea urmatoarelor orase:…

- In ziua de 24 August 2020, la ora 01:22:43 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 64km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 55km E de Brasov, 74km N de Ploiesti, 118km SV de Bacau, 129km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs luni seara la ora locala 18:45 in judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 149 km in apropierea urmatoarelor orase: 65…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. El a fost urmat la cateva ore de doua replici de 3,4, respectiv de 3,7, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 a avut loc duminica dimineața in Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la ora 6.52, la adancimea de 138 kilometri. Citește și: CURAJ NEBUN Un polițist DEMASCA șirul complicitaților…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si RBC Business Chamber vor colabora in vederea internationalizarii companiilor romanesti, atragerii de investitii straine si cresterii competitivitatii intreprinderilor cu capital romanesc, pe baza unui protocol ce vizeaza organizarea…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si RBC Business Chamber vor colabora in vederea internationalizarii companiilor romanesti, atragerii de investitii straine si cresterii competitivitatii intreprinderilor cu capital romanesc, pe baza unui protocol ce vizeaza organizarea…