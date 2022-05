Președintele CCIAT, vizită de lucru la Viena Președintele CCIAT, Florica Chirița, și-a continuat vizitele de lucru la Viena și s-a intalnit ieri, 23 mai, cu Kasia Greco, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Vienei. Discuțiile au vizat consolidarea colaborarii intre Austria și Romania, in beneficiul comunitații de afaceri din ambele parți. „Austria și Romania, tari cu relatii economice traditionale, ofera […] Articolul Președintele CCIAT, vizita de lucru la Viena a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

