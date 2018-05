Preşedintele Cataloniei include foşti demnitari arestaţi şi alţii exilaţi în guvernul său Noul presedinte al Cataloniei a format sambata un guvern regional cuprinzand doi fosti ministri incarcerati si alti doi exilati dupa tentativa de secesiune de Spania, potrivit AFP. Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid. Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta, ramasa fara urmari, si a pus la indoiala legalitatea unei preluari a functiilor de catre unele persoane incarcerate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

