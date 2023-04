Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat marti o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 2,6 miliarde de dolari, inclusiv rachete antiaeriene Patriot si munitii de artilerie, transmite AFP. Pe lista se mai afla si rachete pentru lansatoarele de inalta precizie HIMARS, precum si piese de schimb,…

- Cineworld a anuntat ca intentioneaza sa atraga fonduri de 2,26 miliarde de dolari, in conditiile in care operatorul britanic de cinematografe are ca obiectiv iesirea din procedura de faliment, transmite BBC. Cineworld, care in septembrie 2022 a solicitat in Statele Unite ale Americii sa intre sub protectia…

- Elon Musk și avocații sai ar fi cerut unui judecator din Statele Unite sa respinga un proces de 258 de miliarde de dolari intentat de investitori care au susținut ca a operat o schema piramidala pentru a promova criptomoneda Dogecoin.Potrivit unui raport Reuters din 1 aprilie, avocații lui Elon Musk…

- Kevin McCarthy, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, a anuntat sambata ca va organiza o investigatie a Congresului in cazul procurorilor care il ancheteaza pe fostul presedinte Donald Trump, dupa ce acesta a afirmat ca se asteapta sa fie arestat preventiv, scrie Mediafax."Este…

- Rusia a reușit sa economiseasca in strainatate aproximativ o treime din caștigul de 227 de miliarde de dolari obținut anul trecut din exporturile sale de materii prime, in pofida sancțiunilor occidentale, conduse de Statele Unite. 80 de miliarde de dolari sunt impraștiate in numerar, proprietați imobiliare…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, propune un buget pentru aparare si securitate in valoare de 886 de miliarde de dolari, un record pentru o perioada de pace, marcata insa de efectele generate de invazia militara rusa in Ucraina si de preocuparile privind as

- Statele Unite pregatesc un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina, care ar urma sa includa pentru prima data rachete cu raza de acțiune mai mare, precum și alte muniții și arme, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani informați in acest sens, potrivit Mediafax.…

- Statele Unite au anuntat joi o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare totala de 2,5 miliarde de dolari, in special cu sute de vehicule blindate de diferite tipuri, dar fara tancuri grele Abrams.