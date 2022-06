Presedintele Camerei Deputatilor, liderul social-democratilor Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca Guvernul trebuie sa isi asume pachetul legilor sigurantei nationale, mentionand ca aceste acte normative vor fi discutate in Parlament, in comisia speciala parlamentara, atunci cand va veni in Legislativ intreg pachetul, cu avizele Executivului. „Am inteles ca le trec (legile sigurantei nationale – n.r.) prin Guvern. Astept intreg pachetul. Ati vazut ca Parlamentul a constituit o comisie speciala si nu vom discuta legile sigurantei nationale pana nu vine intregul pachet la Parlament, cu avizele…