- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, merge pe 27 aprilie in vizita la Kiev. „Va fi o vizita desfașurata preponderent in teren, care va cuprinde mai multe zone afectate de razboi, inclusiv zone in care armata rusa a comis atrocitați”, transmite Camera Deputaților. „Pe data de 27 aprilie…

- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a fost nemultumit, miercuri, ca nu i s-a acordat cuvântul în cadrul sedintei de plen comun pentru aniversarea a 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Conform agenției News.ro, acesta i-a reprosat în termeni duri lui Florin Cîtu, care…

- Senatul si Camera Deputatilor incep, marti, prima sesiune parlamentara ordinara din acest an.Presedintii celor doua Camere legislative, Florin Citu si Marcel Ciolacu, au decis convocarea Senatului si a Camerei Deputatilor de la ora 15,00, respectiv ora 16,00.Ca la fiecare inceput de sesiune, in prima…