Sectorul obligatiunilor a inregistrat peste doua miliarde de euro, in ultimii doi ani, acesta fiind inceputul unui trend alert pentru perioada urmatoare, a declarat, miercuri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, in conferinta in care compania romaneasca de tehnologie 2Performant a anuntat tranzactionarea actiunilor pe piata AeRO.



"Dincolo de partea de actiuni, ceea ce ne bucura este ce vedem pe sectorul obligatiunilor. Daca ne uitam la ultimii doi ani, vedem peste doua miliarde de euro, bani care au fost tranzactionati prin intermediul pietei de capital. Credem…