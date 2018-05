Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat recent deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…

- Comisia Europeana intentioneaza sa propuna, in proiectul de buget pe perioada 2021-2027 care va fi prezentat pe 2 mai, reducerea cu maximum 10% a fondurilor pentru politica agricola comuna (PAC) si pentru coeziune, afirma AFP, citand o sursa europeana careia nu ii dezvaluie identitatea. Capitolele respective…

- Coruptia ramane raspandita, iar independenta justitiei trebuie imbunatatita in Republica Moldova, in cadrul reformelor cerute de Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene prezentat joi. "Coruptia ramane raspandita, iar independenta justitiei, a autoritatilor de aplicare a…

- La nivelul instituțiilor europene a inceput discuția despre viitorul buget al Uniunii. Acum este important sa ne amintim care sunt obiectivele și principiile care stau la baza construcției europene, afirma eurodeputatul Razvan Popa. „Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni…

- ”Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni post 2020 sunt tot mai aplicate cu atat mai mult cu cat peste aproximativ doua luni Comisia Europeana va prezenta o prima varianta de buget. Cred ca prioritațile pe care ar trebui sa le susținem sunt reprezentate de cele doua importante…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania,…