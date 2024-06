Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, nu intentioneaza sa participe la summitul NATO care se va desfasura la Washington in perioada 9-11 iulie, au transmis, joi, reprezentanții saide presa. Liderul bulgar a motivat prin dezacordul sau fața de politica guvernului de la Sofia de a ajuta Ucraina in fața…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, nu intentioneaza sa participe la summitul NATO care se va desfasura la Washington in perioada 9-11 iulie, a transmis joi biroul sau de presa, potrivit agentiei DPA, conform Agerpres.

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, nu intentioneaza sa participe la summitul NATO care se va desfasura la Washington in perioada 9-11 iulie, a transmis joi biroul sau de presa, potrivit agentiei DPA. El si-a motivat aceasta decizie prin dezacordul sau fata de politica guvernului de la Sofia privind…

- Rumen Radev, președintele Bulgariei, a anunțat ca nu va participa la summitul NATO programat sa aiba loc la Washington intre 9 și 11 iulie, potrivit unui comunicat emis joi, 27 iunie 2024, de biroul sau de presa.

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat ca nu va participa la summitul NATO care va avea loc la Washington in perioada 9-11 iulie. Decizia sa este motivata de dezacordul fața de politica guvernului bulgar privind Ucraina. Deși Bulgaria se confrunta cu o criza politica continua din 2021, marcata…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European. In cadrul acestei intalniri se va discuta, printre altele, și despre situația din Ucraina și sprijinul pe care președintele vrea sa il acorde Roman ia vecinilor greu incercați. Klaus Iohannis merge azi la Consiliul…

- Președinta Maia Sandu pleca maine, 14 iunie, in Confederația Elvețiana unde va participa la Summitul pentru pace in Ucraina. Reuniunea, la care și-au confirmat prezența liderii din peste 90 de state, va avea loc in perioada 15-16 iunie, anunța instituția prezidențiala.

- Președintele american Joe Biden nu va participa la „Summitul pentru Pace” in Ucraina, care va fi gazduit de Elvetia la jumatatea acestei luni. Casa Alba a anunțat ca la acest summit va participa vicepreședintele Kamala Harris.