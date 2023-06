Stiri pe aceeasi tema

- A fost desființata o rețea internaționala care aducea, in condiții inumane, imigranți ilegali in Germania și in Romania, transmite France Presse, care citeaza un comunicat al poliției federale de la Berlin, informeaza Rador.Șase presupuși membri ai rețelei au fost reținuți in cursul unei operațiuni…

- Anul acesta, Forțele Armate Ruse vor avea parte de o reforma. Se preconizeaza formarea a doua noi unitati de armate - combinata și aeriana- precum și alte noi unitați, a declarat șeful Direcției Generale pentru organizare și mobilizare din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, general-colonelul…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, care participa la conferinta anuala a sefilor Apararii din Balcani de la Sofia, a declarat ca arhitectura de securitate construita de decenii in Europa este in declin, iar acest lucru poate debloca procese de destabilizare, mai ales in regiunea vecina razboiului…

- Capitala ucraineana, Kiev, a fost atacata de Rusia pentru a noua oara in aceasta luna, relateaza BBC, potrivit Rador.Intr-un cartier al capitalei, ramasitele unui obiect doborat de sistemele de aparare a provocat un incendiu, dar nu au fost declarate victime. O persoana a fost ucisa la Odesa.…

- Dupa amenințarea lui Prigojin cu retragerea din Bahmut, liderul cecen Ramzan Kadirov, susținator al lui Putin, s-a oferit sa trimita unitați speciale pentru a inlocui mercenarii din grupul Wagner. Prigojin a acceptat oferta. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri…

- Noul val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei cu bombardamente "tot mai nediscriminatorii si sangeroase asupra zonelor civile" constituie crime de razboi care nu vor ramane nepedepsite, a declarat vineri Serviciul European de Actiune Externa (SEAE), serviciul diplomatic al Uniunii Europene, transmite…

- Bulgaria a protestat luni impotriva a ceea ce a calificat drept "ingerinta inadecvata" in afacerile sale interne dupa ce ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a declarat ca daca ar fi cetateana bulgara ar vota pentru partidul Vazrajdane (Renastere), care susține deschis invazia lui Putin…

- Povestea cutremuratoare a Elvirei incepe cu un apel telefonic de la un ofițer de securitate ucrainean. Așa a aflat vestea ca fiul ei, un soldat care servește Forțelor Armate ale Rusiei, a fost luat prizonier.