Preşedintele Bulgariei convoacă alegeri generale pe 4 aprilie Bulgaria va organiza alegeri generale pe data de 4 aprilie, a anuntat joi presedintele bulgar Rumen Radev, incheind astfel mandatul complet de patru ani al coalitiei de guvernare de centru-dreapta dupa ce aceasta a supravietuit unor ample proteste anticoruptie vara trecuta, informeaza Reuters. Presedintele Radev, care a sustinut protestele antiguvernamentale, a convocat alegerile cu o saptamana mai tarziu de data posibila cel mai devreme, invocand necesitatea unor mai bune pregatiri pentru organizarea unui scrutin corect in contextul provocarilor pe care le presupune pandemia de coronavirus. Bulgarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

