- Presedintele bulgar Rumen Radev, critic sever al prim-ministrului Boiko Borisov, a anuntat luni ca va candida pentru un al doilea mandat la alegerile din toamna, informeaza France Presse si BTA. Apropiat de opozitia socialista, acest fost pilot si comandant-sef al fortelor armate a sustinut ferm miscarile…

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, a anunțat ca va candida pentru un al doilea mandat la funcția de președinte al partidului. Potrivit lui, acesta are sprijinul partidului și nu vede niciun motiv sa se retraga din politica. Despre aceasta Andrei Nastase a declarat in cadrul emisiunii „Punctul pe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari vineri cancelarului german Angela Merkel ca doreste sa deschida o "noua pagina" in relatia cu Uniunea Europeana, informeaza AFP. In cadrul unei conferinte video cu Angela Merkel,"presedintele Erdogan a spus ca Turcia vrea sa deschida o noua pagina…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a raspuns in cadrul marii conferințe de presa anuale la intrebarea cu privire la un alt mandat prezidențial in 2024. „Nu am luat inca o decizie - daca voi merge sau nu la alegerile din 2024”, a spus el. Potrivit lenta.ru, șeful statului rus a adaugat ca dupa modificarile…

- Alegerile din 6 decembrie 2020, așa cum arata ele a doua zi, confirma evaluarile pe care le-am facut și ma indeamna la a gandi pașii imediați. Rezultatele generale sunt acum cunoscute. A fost cea mai mica participare a cetațenilor Romaniei la vot, din 1989 incoace. Este cea mai redusa participare la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis, au anuntat luni ca vor demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. Marcel Ciolacu a aratat ca singurul principiu corect care trebuie sa stea la baza pensiei este ''cat…

- Casa Alba se pregatește pentru un al doilea mandat al lui Donald Trump, a afirmat vineri un consilier pe probleme economice al miliardarului republican, care refuza sa accepte victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, scrie AFP."La Casa Alba noi continuam sa lucram…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a fost investita vineri pentru un al doilea mandat, la trei saptamani dupa alegerile pe care ea le-a castigat si mai triumfator decat se credea initial, relateaza France Presse si Reuters. Carismatica lidera laburista, care a implinit 40 de ani in vara,…