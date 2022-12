Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a calificat drept cinic refuzul unor parteneri din UE de a primi tara sa in spatiul Schengen, in timp ce ministrul bulgar de interne a respins acuzatiile Austriei si Olandei conform carora Bulgaria nu ia suficiente masuri pentru a stavili valul de migranti ilegali, informeaza…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri ca solicita oficial Consiliului European ”sa ia fara intarziere” deciziile necesare pentru a permite Bulgariei, Romaniei și Croației sa faca parte din spațiul Schengen. Intr-o decizie adoptata astazi, Comisia a facut un bilanț al ”rezultatelor solide” ale celor…

- Reprezentanții Executivului olandez au incercat sa convinga președinția ceha a Consiliului UE sa nu includa aderarea Romaniei și Bulgariei pe agenda Consiliului JAI, potrivit unor surse citate de MainNews. De asemenea, olandezii ar cauta, fara succes, aliați. Oficialii olandezi ar fi incercat sa convinga…

- Spania a anunțat sambata ca va trimite 14 avioane de lupta in Bulgaria și Romania pentru a consolida flancul estic al NATO, in timp ce Alianța iși consolideaza capacitatea de descurajare dupa invazia Rusiei in Ucraina.O noua desfașurare de forțe aeriene va include opt avioane de lupta F18M și 130 de…

- UE „are interesul ca Romania sa adere la Schengen” Iuliu Winkler. Foto: eppgroup.eu. Realizatori Daniela Petrican si Catalin Cîrnu Daniela Petrican: O noua rezoluție prin care Parlamentul European recomanda ca România și Bulgaria sa fie primite în spațiul Schengen de la 1 ianuarie…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi daca Romania ar putea intra in Spatiul Schengen pana la finalul acestui an, ca exista aceasta posibilitate, insa nu exista o garantie ca acest lucru se va intampla. Seful statului a adaugat ca sunt sanse ca tara noastra sa adere la Schengen, in contextul…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, sambata, la Sofia, ca Romania are cantitatile necesare de gaz, iar tara noastra nu va suferi din lipsa acestuia in aceasta iarna, informeaza Agerpres."Prin acest interconector, practic, se realizeaza punerea in valoare a proiectului BRUA si totodata ne ajuta…