Presedintele bulgar Rumen Radev, primul sef de stat bulgar care se intalneste cu un omolog rus dupa zece ani, a subliniat intr-un interviu acordat cotidianului rus Kommersant inaintea vizitei sale in Rusia ca este "importanta restabilirea increderii" si a refuzat sa comenteze afirmatiile in sensul ca Rusia intervine in afacerile interne ale tarii sale, transmite luni BTA.



Rumen Radev, care incepe luni o vizita de doua zile in Rusia, a insistat in interviu ca "absenta prelungita a dialogului este in dezacord cu interesele" celor doua tari.



El a refuzat sa comenteze o declaratie…