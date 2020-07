Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a dat masca jos in fata jurnalistilor dupa ce a anuntat ca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Surprinsa neplacut de acest gest, o jurnalista a plecat de la conferinta.

- Președintele Braziliei a fost depistat pozitiv pentru coronavirus, al patrulea test confirmand existenta virusului. Jair Bolsonaro a dezvoltat simptome specifice, inclusiv o temperatura ridicata. Presedintele Braziliei este cunoscut pentru minimalizarea in mod repetat a riscurilor pe care le prezinta…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat marti ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a carui gravitate nu a incetat sa o minimalizeze de la inceputul pandemiei, dar care s-a soldat deja cu circa 65.000 de morti in tara sa, relateaza AFP. ‘Rezultatul pozitiv tocmai a venit’, a declarat…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost depistat pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de el intr-un mesaj televizat. „Toata lumea știa ca va ajunge la o parte considerabila a populației mai devreme sau mai tarziu. Pentru mine a fost pozitiv”, a spus Bolsonaro, referindu-se la testul…

- ​Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost depistat pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de el într-un mesaj televizat. „Toata lumea știa ca va ajunge la o parte considerabila a populației mai devreme sau mai târziu. Pentru mine a fost pozitiv", a spus Bolsonaro,…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro a fost testat pozitiv la noul coronavirus, ceea ce ridica noi intrebari cu privire la expunerea sefului statului la virus, transmit Reuters si DPA, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant, generalul Otavio do Rego Barros, in varsta de…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se declara impotriva masurilor de izolare, chiar daca numarul cazurilor de persoane infectate cu coronavirus a explodat in marele stat din America de Sud, noteaza AFP.In fața a mii de manifestanți veniți sa il sprijine, Jair Bolsonaro a precizat ca din cauza masurilor…

- Ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova, Pavel Voicu, a fost diagnosticat cu COVID-19, noteaza news.ro.„Pentru a preveni aparitia unor informatii eronate in mass-media vreau sa confirm faptul ca, in urma procedurii de testare la infectia cu virusul de tip nou, ieri am fost confirmat…