Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele kenyan a anuntat anularea unei legi a finantelor extrem de nepopulara care prevedea aplicarea de taxe noi, ca urmare a protestelor de amploare din toata tara, informeaza BBC, potrivit Rador Radio Romania.

- Numarul morților a urcat la 54 din cauza consumului de bauturi alcoolice contaminate in statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Peste 100 de persoane sunt inca internate in spital, a declarat sambata un oficial guvernamental.

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a reiterat, in cursul unei conversatii telefonice cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ca este in favoarea negocierilor pentru pace in Ucraina daca acestea includ Rusia. Cu privire la subiectul Ucraina, presedintele Lula a reiterat apararea negocierilor…

- Liderul sindicatului lucratorilor din sistemul de sanatate din Mozambic a declarat ca oamenii mor in timp ce personalul medical isi continua greva, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Peste 50.

- Meciul dintre echipa algeriana USM Alger si formatia marocana Renaissance Berkane, programat duminica in semifinalele Cupei Confederatiei Africane de Fotbal (CAF), nu s-a putut juca din cauza unei dispute legate de tricourile echipei vizitatoare, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Fostul presedinte american Donald Trump si-a anulat, sambata, un miting in Carolina de Nord, primul sau eveniment major de campanie de la inceputul procesului sau penal din New York, din cauza vremii nefavorabile, informeaza news.ro.

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova a cerut cetațenilor țarii sa se abțina de la calatorii in Israel din cauza amenințarilor la adresa securitații in legatura cu escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, informeaza Rador Radio Romania.

- Capitala Columbiei, Bogota, si imprejurimile au inceput sa rationalizeze apa potabila, dupa ce fenomenul meteorologic El Nino a lasat rezervoarele si lacurile aproape goale, informeaza Rador Radio Romania.