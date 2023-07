Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte din Kenya, Uhuru Kenyatta, a acuzat guvernul succesorului sau, William Ruto, ca ii intimideaza fiul si mama, anunța Rador.Uhuru Kenyatta a spus oficialilor kenyeni sa ii lase familia in pace. Capitala kenyana Nairobi a fost marcata vineri de inca o zi de proteste si ciocniri cu…

- Statele Unite si Uniunea Europeana si-au exprimat ingrijorarea fata de corectitudinea alegerilor prezidentiale din Guatemala, marcate de raziile la birourile Comisiei electorale si tentativele de interzicere a partidului Movimiento Semilla (Miscarea Samanta) in prima runda de scrutin, scrie Rador.SUA…

- Politia din Brazilia a descoperit documente care detaliaza etapele unei lovituri militare de stat care ar fi trebuit sa il impiedice pe liderul de stanga Luiz Inacio Lula da Silva sa preia presedintia tarii la 1 ianuarie, anunța Rador.Presa braziliana a avut acces la raportul politiei federale potrivit…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a anunțat vineri ca a discutat la telefon cu Vladimir Putin si ca a declinat invitatia liderului de la Kremlin de a participa la Forumul Economic International programat pentru luna iunie la Sankt Petersburg.

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este foarte aproape de convenirea unui acord cu republicanii privind majorarea plafonului de indatorare a guvernului american și s-a declarat optimist in aceasta privința, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a prelungit termenul limita,…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a dezvaluit sambata ca regele Charles al III-lea, fervent aparator al mediului, i-a solicitat personal "sa se ocupe de Amazonia", informeaza AFP. CITESTE SI BREAKING NEWS Barbatul care și-a sechestrat fiica mai bine de 24 de ore a fost reținut pentru…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a criticat marti invazia militara rusa in Ucraina, dar a remarcat ca nimeni nu vorbeste despre pace, cerand relansarea negocierilor pentru oprirea conflictului, conform agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Aflat in vizita in Spania, Luiz Inacio…