In cursul unei vizite la Brasilia, care marcheaza o restabilire a relațiilor dintre Germania si Brazilia, cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca este incantat de revenirea Braziliei pe scena mondiala, o data cu alegerea președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, scrie Rador.

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a respins cererea guvernului german de a trimite muniție pentru tancuri de lupta in Ucraina.

Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca va reconstrui relatiile tarii sale cu alte tari din America Latina si a subliniat ca Brazilia isi recastiga pozitia pe scena internationala, scrie Rador.

Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat fortele de securitate de la palatul prezidential ca au coalizat cu protestatarii opozitiei, care duminica au luat cu asalt si au vandalizat palatul prezidential, transmite Rador.

Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, i-a adus un ultim omagiu legendarului Pele, pastrand un moment de reculegere in fata fostului idol al fotbalului brazilian, pe stadionul echipei Santos, care a fost vizitat de zeci de mii de fani de luni, de la debutul ceremoniei funerare, informeaza

Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva va merge, marti dimineata, in orasul Santos, pentru a aduce un ultim omagiu legendarului fotbalist Pele, care a murit joi la varsta de 82 de ani, a anuntat presedintia de la Brasilia.

Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a spus, marti, despre seful de stat in exercitiu, Jair Bolsonaro, ca este "fascist" si l-a acuzat ca incurajeaza proteste violente - cum au fost luni seara in capitala Brasilia - in incercarea de a se agata de putere, relateaza AFP, citat

Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a suferit o interventie chirugicala la laringe, dupa revenirea dintr-o calatorie in Egipt si Portugalia, a anuntat luni spitalul din Sao Paolo unde a fost operat, transmite AFP.