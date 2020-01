Stiri pe aceeasi tema

- Canada a anuntat marti ca o parte din cei 500 de militari ai sai stationati in Irak vor fi transferati temporar in Kuweit din motive de securitate, din cauza temerilor legate de posibilele actiuni de retaliere din partea Teheranului in urma uciderii generalului Qassem Soleimani, vineri, la Bagdad,…

- Statele Unite vor riposta rapid, „poate intr-o maniera disproportionata”, daca Iranul loveste orice tinta sau persoana americana, a amenințat duminica, pe Twitter, presedintele Donald Trump. Amenințarile vin dupa ce parlamentul irakian a cerut trupelor americane sa paraseasca teritoriul sau, adaugand…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Președintele SUA, Donald Trump, intenționeaza sa participe la ediția din 2020 a Forumului economic de la Davos, programat pentru luna ianuarie, susține site-ului agenției Reuters, care citeaza o sursa familiara cu planul, potrivit Mediafax.Trump a fost nevoit sa-și anuleze planul de a participa…

- O explozie subterana, urmata de un incendiu, s-a produs in parcarea unui hotel din Galați, din cauza unei acumulari de gaze. Nu au fost victime, dar patru mașini au fost avariate, anunța Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Galați, deflagrația s-a produs luni in parcarea imobilului in care…

- Inca doua țari pe lista neagra a lui Donald Trump. Decizia care provoaca unde se șoc in Brazilia și Argentina Presedintele american Donald Trump a provocat unde de soc in Brazilia si Argentina, anuntand ca va reimpune tarife pentru importurile de otel si aluminiu din cele doua tari. Decizia președintelui…

- Statele Unite au deschis o investigatie legata de achizitia de catre compania chineza Beijing ByteDance Technology, proprietara aplicatiei video TikTok, a aplicatiei americane de socializare Musical.ly, pentru 1 miliard de dolari, au declarat doua persoane apropiate situatiei, citate de Reuters.Achizitia…

- Cel puțin 40 de protestatari au fost uciși ineri în Irak dupa ce forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și au deschis focul pentru a încerca sa opreasca manifestațiile împotriva corupției și a greutaților economice, anunta mai multe surse de securitate, potrivit Mediafax…