- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva si-a amanat cu o zi, pentru duminica, plecarea sa intr-o vizita de stat in China, din cauza unei "pneumonii usoare", a anuntat vineri presedintia Braziliei, informeaza AFP."Presedintele Republicii este la Palacio da Alvorada (resedinta oficiala din…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, va efectua in cursul acestei luni o vizita in China in fruntea unei importante delegatii de oameni de afaceri, informeaza dpa, citat de Agerpres.Aproximativ 90 din cei 240 de delegati care il vor insoti pe presedintele Braziliei in vizita care va…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a survolat luni zona unde inundatiile si alunecarile de teren au dus la cel putin 40 de morti in statul Sao Paulo (sud-est), potrivit ultimului bilant al autoritatilor.

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, si-a exprimat convingerea ca Jair Bolsonaro a fost creierul din spatele atacului asupra cladirilor guvernamentale din Brasilia, pe 8 ianuarie, iar fostul șef al statului incerca sa dea astfel „o lovitura

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz considera ca nu sunt sanse pentru un final negociat al razboiului dintre Rusia si Ucraina decat dupa ce Moscova va fi de acord sa-si retraga fortele din teritoriile ocupate, transmite vineri DPA și Agerpres. ”In momentul in care ei vor anunta ca retragerea trupelor…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, si-a exprimat joi convingerea ca Jair Bolsonaro a fost creierul din spatele atacului impotriva cladirilor guvernamentale din Brasilia, pe 8 ianuarie, si ca Bolsonaro cauta astfel sa dea "o lovitura de stat", informeaza AFP.

- Cel putin 400 de oameni au fost arestati dupa ce sustinatorii fostului președinte Jair Bolsonaro au luat cu asalt principalele cladiri guvernamentale din Brasilia, a anuntat guvernatorul Ibaneis Rocha, a informat CNN , preluat de news.ro. „Continuam sa-i identificam pe toti ceilalti oameni care au participat…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, i-a adus un ultim omagiu legendarului Pele, pastrand un moment de reculegere in fata fostului idol al fotbalului brazilian, pe stadionul echipei Santos, care a fost vizitat de zeci de mii de fani de luni, de la debutul ceremoniei funerare, informeaza…