Presedintele Jair Bolsonaro este anchetat de Curtea Suprema braziliana pentru comentariile facute de-a lungul timpului cu privire la vaccinurile anti-Covid. Jair Bolsonaro a afirmat, in timpul unei transmisiuni online in luna octombri, ca administratea vaccinurilor anti-Covid-19 ar putea creste riscul contractarii SIDA. Președintele brazilian a fost temporar interzis de Facebook si YouTube pentru aceste afirmații. Jair Bolsonaro a pus deseori la indoiala eficienta vaccinurilor. Șeful statului este deja anchetat pentru modul in care a gestionat pandemia. Pe 24 octombrie, Bolsonaro a sustinut in…