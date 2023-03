Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, va efectua in cursul acestei luni o vizita in China in fruntea unei importante delegatii de oameni de afaceri, informeaza dpa, citat de Agerpres.

Aproximativ 90 din cei 240 de delegati care il vor insoti pe presedintele Braziliei in vizita care va avea loc in intervalul 26-31 martie provin din sectorul agricol, a declarat Ministerul brazilian de Externe.

