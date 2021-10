Stiri pe aceeasi tema

- Platforma video YouTube a suspendat luni pentru o saptamana activitatile canalului presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, dupa ce a retras o inregistrare video in care el mentiona informatii false asociate vaccinului anticoronavirus si bolii SIDA, informeaza marti AFP, citata de Agerpres.„Am suprimat…

- Senatorii brazilieni, care investigheaza modul in care președintele Jair Bolsonaro a gestionat pandemia de COVID-19, au decis brusc sa-și retraga acuzațiile de genocid, scrie CNN. Invinuirile...

- Un comitet al Congresului brazilian este pregatit sa formuleze acuzații de omucidere in masa impotriva președintelui Jair Bolsonaro, in legatura cu modul de gestionare a pandemiei din aceasta țara, arata un raport guvernamental intrat in posesia CNN. CNN Brasil a intrat in posesia unor documente intocmite…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a anunțat ca, in cele din urma, nu va accepta vaccinul impotriva Covid-19, dupa ce a spus luni intregi ca va fi „ultimul brazilian” care va fi vaccinat. „Am decis sa nu ma mai vaccinez. Am consultat noi studii. In plus, imunitatea mea este la maxim, de ce aș avea…

- Ministrul brazilian al sanatatii Marcelo Queiroga a fost testat pozitiv la COVID-19 in timpul deplasarii oficiale impreuna cu presedintele Jair Bolsonaro la Adunarea Generala a ONU de la New York, relateaza miercuri dpa. El va ramane in carantina in SUA, a postat Queiroga pe Twitter marti…