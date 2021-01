Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a lansat un atac vehement impotriva vaccinurilor contra COVID-19, neezitand sa asigure ca vaccinul de la Pfizer ar putea transforma persoanele vaccinate in "femei cu barba" sau "in crocodil", informeaza vineri AFP. "In contractul Pfizer scrie foarte clar: 'nu…

- Ministrul Sanatatii din Brazilia, Eduardo Pazuello, a declarat, in contextul agravarii celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus si al unei presiuni tot mai mari cu care se confrunta guvernul brazilian, ca intentioneaza sa vaccineze intreaga populatie a acestei tari sud-americane impotriva…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca nu se va vaccina impotriva Covid. Brazilia are al doilea cel mai mare numar de decese prin coronavirus din lume. Declarația președintelui brazilian Jair Bolsonaro face parte din seria de afirmații sceptice ale acestuia in fața programelor…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, candidat la alegerile parlamentare, a declarat, vineri, ca romanii trebuie sa mearga la vot luandu-si toate masurile sanitare necesare avand in vedere pandemia de COVID-19, pentru a schimba actualul Guvern, despre care a sustinut ca este "incompetent" si…

- Primarul celei mai „smart” comune din țara, cunoscuta cu cele mai multe fonduri europene, are Covid-19. Este vorba despre Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, din județul Alba. In localitate, rata de infectare este de peste cinci persoane la mia de locuitori.Primarul Gheorghe Damian a…

- Bucureștenii au primit, marți, un mesaj de RO-Alert prin care sunt informați ca indicele privind rata de infectare cu Covid-19 a depașit 3 la mia de locuitori, fiind avertizați sa respecte masurile sanitare. Locuitorii Capitalei sunt avertizați sa respecte masurile sanitare pentru a evita raspandirea…

- Autoritațile din Alba au emis o avertizare prin sistemul RO-ALERT cu privire la nivelul de ridicat de raspandire a SARS-CoV-2. Cetațenii sunt sfatuiți sa respecte masurile sanitare pentru a nu-și pune viața in pericol. Atenție! Pe raza localitații dumneavoastra, nivelul de raspandire a SARS-CoV-2,…

