- Un politist angajat la Penitenciarul Galati a fost testat pozitiv COVID-19. In urma anchetei epidemiologice, alti 27 de angajati si 125 de detinuti au fost plasati in izolare – angajatii la domiciliu, iar persoanele private de libertate, in doua sectii speciale unde nu au legatura cu restul detinutilor.…

- Interpretul Marcel Pavel a povestit cum se simte si cum a aflat ca este infectat cu noul coronavirus. Dezvaluirile au fost facute in exclusivitate la Sinteza zilei de la Antena3."Acum 5 zile a aparut pneumonia, dupa filmari.

- Seful Institutului de Securitate Sociala din Mexic (IMSS), Zoe Robledo, un consilier apropiat al presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat duminica aceasta ca a fost testat pozitiv pentru coronavirus si va continua sa lucreze in regim de telemunca, informeaza Reuters."Vreau sa anunt ca astazi…

- Un alt angajat de la Serviciul de Ambulanța Olt a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Acesta este ambulanțier in Corabia și a fost internat in spital dupa ce a primit rezultatul, anunța MEDIAFAX.Joi a fost confirmat inca un caz pozitiv cu infectia Covid-19 in randul angajatilor de la Serviciului…

- Donald Trump continua seria „glumelor” și creeaza confuzie in randul americanilor. Președintele Statelor Unite ale Americii a facut vineri, 22 mai, o declarație bizara vizavi de rezultatul testului sau pentru Covid-19.

- Cazurile de jucatori infectați cu noul coronavirus in fotbalul german a ajuns la trei, dupa testele de joi. Dupa FC Koln, cu 2 fotbaliști și un fizioterapeut, azi a anunțat și Stuttgart unul. FC Koln a starnit ingrijorare, vineri, cu doi jucatori și un fizioterapeut care au testat „pozitiv" la noul…

- Ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova, Pavel Voicu, a fost diagnosticat cu COVID-19, noteaza news.ro.„Pentru a preveni aparitia unor informatii eronate in mass-media vreau sa confirm faptul ca, in urma procedurii de testare la infectia cu virusul de tip nou, ieri am fost confirmat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca medici militari vor prelua conducerea spitalului județean din Focșani. Acualul manager, Constantin Mindrila, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și adus la spital, dupa ce se izolase intr-un hotel cu „toata documentația”, potrivit ministului.