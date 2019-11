Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bolivian Evo Morales a demisionat, duminica, la câteva ore dupa ce anuntase organizarea de noi alegeri generale, scrutinul care l-a dat câstigator luna trecuta fiind primit cu proteste, relateaza presa internationala.

- 'Da, el a murit (...) in urma unui stop cardiac', a afirmat intr-o scurta declaratie pentru AFP un medic de la spitalul din Cochabamba. Potrivit unui raport medical citat de mass-media locale, tanarul decedat fusese internat cu ''traumatism cranian grav, fractura de craniu'' si era in coma. Alte…

- Guvernul iordanian și-a anunțat luni demisia, informeaza presa din aceasta țara, care noteaza ca anunțul vine in contextul in care in urmatoarele zile era așteptata o remaniere guvernamentala, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Ajutoare de urgența aprobate de Guvernul…

- Armata irakiana a anuntat, luni, instituirea interdictiei de circulatie pe timp de noapte in orasul Bagdad, in contextul protestelor masive, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Neașteptat! Decizia luata de Rareș Bogdan . Decizia a fost luata in contextul in…

- Politia si protestatarii au continuat sa se confrunte în noaptea de miercuri spre joi în centrul Bagdadului, unde a fost decretata stare de asediu începând de la ora 03:00 GMT "pâna la o noua decizie",

- Presedintele Boliviei, Evo Morales, s-a ratacit aproape o ora in jungla in timp ce ii insotea pe pompierii care se luptau cu un incendiu de padure, a povestit el joi, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Am avut o mica aventura miercuri noaptea. Ne-am pierdut aproape o ora, dar cu ajutorul soldatilor,…

- Presedintele Boliviei, Evo Morales, s-a ratacit aproape o ora in jungla in timp ce ii insotea pe pompierii care se luptau cu un incendiu de padure, a povestit el joi, transmite AFP. "Am avut o mica aventura miercuri noaptea. Ne-am pierdut aproape o ora, dar cu ajutorul soldatilor, am putut gasi drumul…

- Jackie Chan a stârnit furia internauților și a oamenilor care protesteaza de 11 saptamâni încoace fața de guvernul de la Hong Kong, dupa ce starul artelor marțiale a îndemnat la pace, subliniind ca evenimentele recente din statul în care s-a nascut sunt ”triste și…