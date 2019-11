Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bolivian Evo Morales si-a anuntat duminica demisia dupa trei saptamani de proteste impotriva realegerii sale pentru un patrulea mandat si dupa ce armata si politia s-au raliat apelurilor opozitiei de a-si prezenta demisia, relateaza AFP, citata de Agerpres.

