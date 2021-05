Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a schimbat parțial comportamentul consumatorilor din piața auto. O parte dintre aceștia și-au amanat planurile de a achiziționa un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Deși tendința catre mașinile…

- Departamentul de Stat al SUA a adaugat saptamana aceasta 116 tari la lista sa consultativa „Nivelul patru: nu calatoriti”, printre care Romania, Marea Britanie, Canada, Franta, Israel, Mexic și Germania. Inainte de actualizare recomandarea Departamentului de Stat privea 34 din aproximativ 200 de state…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Statele Unite, Germania, Franta, Italia si Marea Britanie au condamnat joi, printr-un comunicat comun, atacurile neintrerupte ale rebelilor houthi din Yemen, relateaza DPA. De la sfarsitul lui 2014, in Yemen are loc o lupta devastatoare pentru putere intre un guvern sprijinit de Arabia…

- Alte 1753 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri este de import (3-Italia, 2- Federația Rusa, 2-Ucraina, 1-Canada, 1-Germania, 1-Irlanda, 1-Marea Britanie, 1-SUA). Numarul total teste efectuate – 4866, dintre care 4464…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a scazut in Anglia cu aproximativ doua treimi in raport cu inceputul lunii ianuarie, potrivit unui studiu publicat joi de Imperial College London, scrie agerpres . Cercetatorii de la aceasta universitate testeaza cu regularitate zeci de mii de cetateni…

- Alte 1340 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sint de import (Germania-2, Rominia-1, Italia-1, Spania-1, Marea Britanie-1). Numarul total teste efectuate – 4079, dintre care 3817 primare și 262 repetate. Bilanțul cazurilor…

- In noua lista stabilita de Romania sunt 48 de state și regiuni din cauza numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Lista actualizata pe 18 ianuarie ramane in continuare valabila, informeaza Grupului de Comunicare Strategica in urma cu scurt timp. Pe lista sunt: Statele Unite ale Americii,…