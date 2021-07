Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri CIA si armata americana ca îi pun la cale asasinarea, întrebându-se daca omologul sau american, Joe Biden, si-a dat acordul pentru o astfel de actiune, transmite AFP, preluata de Agerpres."A ratificat oare Joe Biden ordinele…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un consideraca tara sa este necesar sa se pregateasca atat ”de dialog, cat si de confruntare” cu Statele Unite – intr-o prima reactie fata de politica coreeana a presedintelui american Joe Biden, relateaza AFP. Joe Biden, caruia Phenianul ii denunta ”politica ostila”,…

- ​​Relațiile ruso-americane sunt, dupa cum a spus recent chiar Putin, „la cel mai scazut punct din ultimii ani”. Oricât ar încerca Joe Biden sa simuleze încrederea, asupra sa planeaza o responsabilitate mare, înainte de prima sa întâlnire oficiala cu Vladimir…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Conducatorii Guvernului chinez ”nu ne impartasesc valorile”, denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington, cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la…

- In epoca Biden, Statele Unite par ca iși doresc sa repare cat mai rapid relațiile cu Europa racite in perioada fostului președinte Trump, un adversar deschis al cooperarii intre UE și SUA și care a tratat relațiile cu partenerii mai degraba in logica competiției decat in cea a cooperarii. „Noua administrație…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca spera sa-l întâlneasca pe omologul sau rus Vladimir Putin în timpul vizitei sale în Europa din iunie, potrivit AFP.„Sper și cred în asta”, a spus Biden, când a fost întrebat despre o posibila…

- Deciziile de vineri ale Rusiei sunt luate in semn de raspuns la sancțiunile adoptate de SUA impotriva sa in ziua precedenta, unde Casa Alba a anunțat expulzarea a zece diplomați ruși și impunerea de noi sancțiuni impotriva Moscovei, informeaza AFP, DPA si Reuters, citate de Agerpres. ”Zece diplomati…