- Presedintele american, Joe Biden, i-a indemnat joi pe cetatenii americani sa paraseasca Ucraina "acum" din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizand ca situatia ar putea "scapa rapid de sub control", in pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, transmite agerpres.ro.

- Președintele Biden a refuzat sa speculeze momentul in care ar putea interveni un atac impotriva Ucrainei. „Ar fi ca și cum ai citi in zaț de cafea”, a spus el, adaugand ca „totul depinde de decizia lui” Putin, potrivit AFP. Daca Rusia va „invada intreaga țara”, sau „chiar mai puțin” decat…

- Departamentul de Stat al SUA si-a prelungit luni atentionarea de calatorie pentru Ucraina, recomandandu-le cetatenilor americani sa evite vizitele din cauza amenintarii militare sporite pe care o reprezinta Rusia.

- Presedintele american, Joe Biden, i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, in cursul videoconferintei, ca Statele Unite si aliatii europeni sunt "preocupati" de prezenta trupelor ruse in apropierea frontierelor Ucrainei si vor reactiona, in principal prin sanctiuni, in cazul unui atac.…