- Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej Duda. Intalnirea a avut loc in curtea de onoare a Palatului Prezidențial din capitala Poloniei. Joe Biden a declarat marți, in discursul sau de la Varșovia care marcheaza un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina,…

- Presedintele SUA Joe Biden a susținut un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina. In antiteza cu discursul liderului rus Vladimir Putin, discursul sefului Casei Albe a subliniat idealurile de libertate si democratie. Joe Biden a salutat rezistenta poporului…

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea, de fapt, principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii,…

- Rusia a dorit sa rezolve conflictul din Ucraina pe cale pasnica, dar tarile occidentale au pregatit un ‘scenariu diferit’ pe la spatele ei, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin in discursul sau despre starea natiunii, care intervine cu trei zile inaintea marcarii unui an de la invazia pe…

- Eugen Tomac a declarat duminica, la o televiziune de știri, ca Republica Moldova se confrunta cu o tensiune fara precedent.”Lucrurile sunt intr-o continua evolutie in R Moldova. Tot ce sustinea presedinta Maia Sandu recent intr-o declaratie de presa, prin care spunea ca Rusia pregateste o lovitura de…

- Liderul cecen a declarat ca Rusia ar trebui sa „denazifice și sa demilitarizeze” Polonia, adaugand ca el „personal” are intenția de a invada aceasta țara.Nu ar fi prima oara cand Kadirov sau Rusia, prin diverși oficiali sau propagandiști ai lui Putin, anunța ca Polonia este urmatoarea pe harta invaziilor…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia va lupta pentru a-și apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, relateaza Sky News . Vorbind in cadrul unei sesiuni televizate a Consiliului pentru Drepturile Omului, liderul de la Kremlin s-a plans, de asemenea, ca Occidentul trateaza…