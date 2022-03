Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, a anuntat, vineri, noi sanctiuni impuse Rusiei. Liderul SUA a declarat ca Rusiei ii va fi revocat statutul de “Natiunea cea mai favorizata”, afectand astfel relatiile comerciale cu alte state, ct noi nume ale oligarhilor rusi vor fi adaugate pe lista de sanctiuni si…

- Presedintele american Joe Biden, a anuntat, vineri, noi sanctiuni impuse Rusiei. Liderul SUA a declarat ca Rusiei ii va fi revocat statutul de "Natiunea cea mai favorizata", afectand astfel relatiile comerciale cu alte state, ct noi nume ale oligarhilor rusi vor fi adaugate pe lista de sanctiuni si…

- Agentia de rating Fitch a scazut din nou ratingul datoriei ruse, avertizand ca, in opinia sa, este ”iminenta” o intrare in incapacitate de plata (default suveran) a Rusiei. Ar fi o premiera negativa pentru Risa, care nu a mai intrat in incapacitate de plata de aproape 25 de ani, din 1998. Fitch argumenteaza…

- Romania alaturi de toate statele din Uniunea Europeana face parte din lista „țarilor neprietenoase” pe care Rusia a publicat-o, luni. Guvernul de la Kremlin a aprobat o lista cu state și teritorii care comit acțiuni neprietenoase impotriva Rusiei, potrivit unui decret semnat de cabinetul de miniștri,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden a anuntat, joi, noile sanctiuni impuse Rusiei, dupa „atacul neprovocat si nejustificat asupra Ucrainei”. Printre sanctiuni, se numara blocarea altor patru mari banci rusesti si adaugarea de nume pe lista persoanelor pentru care sunt impuse sanctiuni . ”Vom limita…

- Presedintele american, Joe Biden, este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin ”in orice moment si indiferent de format”, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile arata ca Rusia este „pe punctul de a invada” Ucraina, potrivit…

- Liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pushilin, a anunțat evacuarea locuitorilor din regiune catre sud-estul Rusiei, din cauza intensificarii bombardamentelor, relateaza Reuters și RIA. Anunțand mișcarea pe rețelele de socializare, Pushilin a declarat ca Rusia a fost…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…