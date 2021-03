Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea planului in valoare de 1.900 de miliarde de dolari reprezinta un succes major pe care președintele Joe Biden il obține la 50 de zile de la preluarea mandatului de la Casa Alba. Era o victorie revizibila in Camera Reprezentanților, hopul cel mai mare fiind trecut sambata, in Senatul american.

- Presedintele american, Joe Biden, va promite in cursul reuniunii G7 care va avea loc vineri, patru miliarde de dolari pentru dispozitivul COVAX de vaccinare anti-COVID-19, a facut cunoscut joi Casa Alba, noteaza AFP. O prima transa de 2 miliarde de dolari va fi eliberata "foarte repede", a declarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu intentioneaza în acest moment sa semneze o gratiere pentru el însusi, desi pregateste pentru marti o lista cu peste 100 de astfel de acte, a declarat agentiei Reuters o sursa informata despre demersul respectiv. Informația a fost între…

- Stimulul este prevazut pentru a scoate SUA din una dintre cele mai grave crize economice prin care a trecut vreodata. Planul urmeaza sa fie aprobat de Congres. El include 1.000 de miliarde de dolari pentru gospodarii, cu plata directa de 1.400 de dolari pentru fiecare, potrivit BBC. Propunerea include…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la „reconciliere”, condamnand un „atac odios” asupra Capitoliului, dupa o zi de haos care a zguduit America, scrie AFP. Intr-o inregistrare video care arata o…

- Presedintele în exercitiu Donald Trump a semnat în cele din urma duminica seara, dupa mai multe zile de amânare, proiectul de lege privind noul plan de relansare economica în valoare de 900 de miliarde de dolari, adoptat luni de Congresul american, informeaza AFP, preluata de…

- Congresul Statelor Unite ale Americii (SUA) a aprobat in seara zilei de luni, 21 decembrie, un plan de sprijin in valoare de aproape 900 de miliarde de dolari menit sa ajute familiile si companiile americane grav afectate de pandemia cu noul coronavirus. Aprobarea acestui plan de Camera reprezentantilor,…

- ”Putem in sfarsit sa anuntam lucrul pe care tara noastra are nevoie sa-l auda de mult timp. Ajutoare (economice) suplimentare sunt pe drum”, a anuntat duminica presedintele republican al Senatului Mitch McConnell in Camera superioara a Congresului, confirmand astfel ca planul de urgenta va atinge ”aproape…