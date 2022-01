Presa internațională: Mișcarea toxică anti-vacinare din România

Într-o țară în care ratele de analfabatesim media sunt scăzute și nivelurile de dezinformare ridicate, conspirațiile Covid este în floare, scrie The Telegraph. Într-o dimineață în București, în ciuda temperaturilor de sub zero grade, o mulțime furioasă de câteva mii… [citeste mai departe]