Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, a declarat vineri ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, precizand ca nu a luat inca o decizie oficiala, transmite AFP, citata de Agerpres. Intrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns…

- Cel mai in varsta presedinte ales vreodata in Statele Unite, Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, susține ca vrea sa candideze pentru un al doilea mandat in 2024, transmite AFP. Deocamdata, insa, decizia nu este, insa, oficiala. „Nu am luat inca decizia oficial, dar aceasta este intentia…

- Intrebat de presa, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns ca daca nu s-a hotarat imediat este pentru ca, de indata ce ar face anuntul, "se activeaza o serie intreaga de reguli" si "va trebui sa ma comport ca un candidat"."Nu am luat inca decizia oficial, dar aceasta este intentia mea; intentia mea…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA) , Joe Biden, a declarat ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024. Biden spune insa ca nu a luat inca o decizie oficiala.Intrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns ca daca nu s-a hotarat imediat este pentru…

- Intrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns ca daca nu s-a hotarat imediat este pentru ca, de indata ce ar face anuntul,”se activeaza o serie intreaga de reguli” si „va trebui sa ma comport ca un candidat”. „Nu am luat inca decizia oficial, dar aceasta este intentia mea; intentia…

- Presedintele american Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, a declarat vineri ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, precizand ca nu a luat inca o decizie oficiala, transmite AFP, citat de Agerpres.roIntrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns…

- Presedintele american Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, a declarat vineri ca intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, precizand ca nu a luat inca o decizie oficiala, transmite AFP.Intrebat de canalul MSNBC, liderul democrat de la Casa Alba a raspuns ca daca nu s-a…

- Presedintele american Joi Biden a declarat, marti, la CNN ca va lua o decizie cu privire la o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din 2024 dupa alegerile de la jumatatea mandatului din noiembrie. "Cred ca il pot invinge din nou pe Donald Trump", a declarat, marti, presedintele american…