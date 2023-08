Stiri pe aceeasi tema

- Administratia SUA intentioneaza sa anunte asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 1,3 miliarde de dolari, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Reuters, potrivit bzi.ro. Noul plan de asistenta militara, care ar urma sa fie anuntat oficial in urmatoarele zile, va include…

- Marea Britanie ofera Ucrainei un sprijin de trei miliarde de dolari, conform deciziilor anunțate la conferința de la Londra, din perioada 21 – 22 iunie 2023. Este vorba de un sprijin financiar multianual, menit sa ajute la stabilizarea economiei Ucrainei, in timp ce Ucraina “va continua sa impinga inapoi…

- Pentagonul a declarat marți ca a supraestimat valoarea armelor pe care le-a trimis Ucrainei cu 6,2 miliarde de dolari in ultimii doi ani - aproximativ dublu fața de primele estimari - rezultand un surplus care va fi folosit pentru viitoarele pachete de securitate, noteaza The Associated Press.Purtatoarea…

- Statele Unite vor trimite o suma suplimentara de 1,3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a ajuta aceasta țara afectata de conflict sa iși renoveze rețeaua energetica și sa iși modernizeze porturile, caile ferate și alte infrastructuri, a declarat, miercuri 21 iunie, secretarul de stat american Antony…

- Statele Unite au supraestimat cu peste 6 miliarde de dolari valoarea echipamentelor militare trimise Ucrainei, a anuntat marti Departamentului Apararii american, explicand ca a fost vorba de o eroare contabila.

- Acordul pentru evitarea incapacitatii de plata a SUA a lasat legiuitorii, Departamentul Apararii si alte agentii sa se intrebe cum sa plateasca proiectele care in anii trecuti au fost completari de ultima ora la politicile de aparare obligatorii si la proiectele de credite, care in general sunt aprobate…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat duminica, la reuniunea G7, un nou pachet de ajutor militar de 375 de milioane de dolari pentru Ucraina si i-a spus presedintelui Volodimir Zelenski ca Statele Unite fac tot posibilul pentru a intari apararea Ucrainei in razboiul cu Rusia.

- Conform acestor responsabili, care s-au exprimat cu conditia pastrarii anonimatului, eroarea ar consta in supraevaluarea valorii echipamentelor preluate din stocurile armatei SUA si livrate Kievului. Astfel, in contabilitate a fost folosita valoarea costului de inlocuire a echipamentelor, in locul valorii…