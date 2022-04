Președintele Belarusului: „M-aţi criticat cu toţii: Dictatură, dictatură!” Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat, intr-un discurs sustinut in timpul unei vizite la o societate agricola din regiunea Gomel, ca datorita „dictaturii in Belarus domneste ordinea si bunastarea”, in timp ce cetateni din „Occidentul bogat” vin la el in tara ca sa cumpere sare, potrivit agentiei de presa oficiale belaruse Belta. „Am deschis granita pentru ei inainte de Pastele catolic si de Radunita, care va fi peste cateva zile (Pastele blajinilor sau Pastele mortilor, in lunea de dupa Duminica Tomii – n.r.). Sa vina oamenii din Polonia, Lituania, Letonia sa viziteze mormintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

