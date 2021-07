Președintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a ordonat închiderea frontierei cu Ucraina Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ”celule teroriste” legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP. ”O cantitate imensa de arme vine din Ucraina in Belarus. Iata de ce am ordonat fortelor de securitate a frontierei sa inchida complet frontiera cu Ucraina”, a spus Lukasenko. Liderul de la Minsk a afirmat ca autoritatile belaruse au destructurat ”celule teroriste latente” legate de Germania, Ucraina, SUA, Polonia si Lituania, celule pe care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ''celule teroriste'' legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP. ''O cantitate imensa de arme…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ''celule teroriste'' legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP.

- Disidentul Roman Protasevici care a fost reținut dupa deturnarea cursei Ryanair de catre regimul de la Minsk a fost mutat în arest la domiciliu, a declarat tatal sau pentru BBC News. Jurnalistul Roman Protasevici a fost arestat pe 23 mai sub acuzația de incitare la revolta, el fiind reținut…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia si Belarus sa nu ameninte aliatii organizatiei nord-atlantice, dupa deturnarea de catre autoritatile belaruse a unui avion de pasageri, transmite duminica dpa. „Suntem desigur pregatiti, in caz de urgenta, sa protejam si aparam orice aliat…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko, care a refuzat sa recunoasca anexarea Crimeei de catre Rusia din 2014, a declarat marti ca discuta cu Moscova despre inceperea zborurilor din Belarus in Crimeea, transmite Reuters. Operatorul aerian national din Belarus risca sa fie sanctionat de Uniunea…

- ”Nu am avut niciun fel de discutii despre transferul permanent de trupe rusesti in Belarus sau despre crearea vreunei baze militare. Nu avem nevoie de asa ceva. Nu exista nicio necesitate in acest sens deocamdata, conform conceptului de securitate militara a uniunii statale (Rusia-Belarus). Daca va…

- Liderul autoritar al Belarus, Aleksandr Lukașenko, merge vineri în Rusia pentru a cere ajutorul lui Vladimir Putin, urmând sa se întâlneasca cu acesta la reședința de la Marea Neagra, Soci, informeaza Euronews. Discuțiile au loc în contextul sancțiunilor anunțate de liderii…

- "Noi, soldatii Hamas, cerem ca Israelul sa inceteze focul in sectorul Gaza. Cerem ca Uniunea Europeana sa inceteze sa sustina Israelul (....), iar daca revendicarile noastre nu sunt satisfacute o bomba va exploda (la bordul avionului Ryanair) deasupra Vilniusului", a declarat directorul pentru transport…