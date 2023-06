Stiri pe aceeasi tema

- Președintele belarus Alexander Lukașenko a susținut marți, prima declarație despre evenimentele din Rusia și despre rolul sau. Vorbind despre rebeliunea de 24 de ore a mercenarilor Wagner din Rusia, Lukașenko a declarat ca ordonase armatei sa fie pregatita pentru lupta, iar toate forțele, inclusiv poliția,…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat luni ca amenintarea omologului sau rus Vladimir Putin cu armele nucleare tactice este „reala”, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Biden condamnase sambata anuntul absolut „iresponsabil” al lui Putin ca Rusia a desfasurat astfel de arme in Belarus. ⚡️US…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat luni ca amenintarea omologului sau rus Vladimir Putin cu armele nucleare tactice este „reala”, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Biden condamnase sambata anuntul absolut „iresponsabil” al lui Putin ca Rusia a desfasurat astfel de arme in Belarus. ⚡️US…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a afirmat joi ca Rusia a inceput sa transfere arme nucleare spre tara sa, concretizand desfasurarea anuntata in martie de Vladimir Putin. Rusia nu a facut deocamdata niciun comentariu cu privire la acest subiect.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a afirmat joi ca Rusia a inceput sa transfere arme nucleare spre tara sa, concretizand desfasurarea anuntata in martie de Vladimir Putin, potrivit France Presse.

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko a confirmat luni, 15 mai, din greșeala, ca patru avioane militare au fost doborate saptamana trecuta deasupra Rusiei, in apropierea granițelor dintre Ucraina și Belarus, informeaza agenția Reuters, preluata de The Guardian. Potrivit lui Lukașenko, capitala Minsk…

- Un canal de stiri de stat din Belarus a publicat luni o fotografie cu presedintele Aleksandr Lukasenko (68 de ani) in vizita la un centru de comanda militar, in prima sa aparitie publica dupa speculatiile privind starea de sanatate a liderului belarus, potrivit Reuters.Canalul Telegram Pul Pervogo,…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko, care nu a mai fost vazut in public din 8 mai, nu a aparut duminica la o ceremonie in capitala Minsk, declanșand speculații ca liderul este grav bolnav, potrivit The Guardian.Președintele belarus a lipsit de la o ceremonie anuala din Minsk.